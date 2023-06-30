اجواء ساخنة.. حالة الطقس في ليبيا لـ3 أيام بدءاً من الجمعة 30 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 30 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث تشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على المناطق الغربية بينما تكون معتدلة على المناطق الشرقية.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول من مساء الغد إلى شمالية شرقية فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى:تتراوح على أغلب المناطق مابين (35-41 )مْ ، وتسجل زيادة يوم الغد خاصةً على المنطقة الوسطى والدواخل ثم تتراجع تدريجياً بدايةً من فترة المساء على الساحل الغربي ، ويشمل التراجع يوم الأحد أغلب المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على الجبل الأخضر، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-31)مْ ، وتسجل زيادة تدريجية بدايةً من يوم الغد خاصةً على الخليج وسهل بنغازي ثم تتراجع من مساء يوم الأحد.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-44)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-39)مْ.