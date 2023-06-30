| لافروف: الغرب هشّم الدولة الليبية وما زال يجمع قطعها المتناثرة

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2023/06/30 على الساعة 09:45

: قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الغرب هشّم الدولة الليبية، وما زال المجتمع الدولي بأكمله يجمع قطعها المتناثرة دون جدوى.

واعتبر لافروف خلال مؤتمر صحفي، أن الغرب حوّل ليبيا إلى ثقب أسود يمرّ عبره قطاع الطرق المسلحون بالأسلحة المهربة، والإرهابيون والمتطرفون، وتجار المخدرات، الذين ما زالوا يرهبون دول القارة الأفريقية، وفي الاتجاه الآخر حولها إلى ثقب يتدفق منه المهاجرون غير القانونيين في اتجاه القارة الأوروبية.

وأضاف لافروف “أيضا دعونا لا ننسى أن أولئك الذين دمروا ليبيا واشتهروا بمثل هذه المغامرات العدوانية ضد دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك العراق وسورية”، هؤلاء حوّلوا ليبيا إلى “ثقب أسود” أيضا في الاتجاه الآخر، إذ تدفق عدد هائل من المهاجرين غير الشرعيين في اتجاه القارة الأوروبية.

ولفت لافروف إلى أن القذافي كان يعرف الكثير عن مصادر تمويل الحملة الرئاسية في فرنسا، لذلك جرى شن عدوان علني على ليبيا، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن.