شركة الكهرباء الليبية تواصل أعمال صيانة خطوط التيار في بنغازي ومصراتة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أمس الخميس، إعادة التيار الكهربائي لمنطقة المقرون جنوب مدينة بنغازي، وذلك بعد صيانة الوصلات الكهربائية المعطوبة.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، إن الفنيين أجروا صيانة لخط 30 ك. ف (المقرون – سلطان)، الذي حدث به عطل نتيجة انفصال بعض الوصلات وأعطال جسيمة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة المقرون.

وأضافت أن فريق صيانة الأعطال توجه على الفور للمكان، وجرت إعادة التيار الكهربائي للمنطقة بعد صيانة الوصلات الكهربائية المعطوبة، مثمنة جهود العاملين فى إدارة الجهد المتوسط ببنغازي.

وفي سياق متصل، استمرت أعمال الصيانة بمشروع خط نقل الطاقة (الرويس – أبوعرقوب) جهد 400 ك. ف من ناحية بئر الغنم.

وأوضحت الشركة، أن المشروع تنفذه شركة مصراتة الغد، بمتابعة وإشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل.

وأشارت إلى إجراء عملية شد الأسلاك خلال الأيام القليلة الماضية، وجارٍ العمل على استكمال سحب الأسلاك وشدها على مسار الخط، وذلك ضمن اهتمامات الشركة ومتابعتها استكمال خطوط نقل الطاقة جهد 400 ك. ف؛ بهدف تقوية الشبكة، بما يضمن مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.