محارب: الصعوبات التي واجهت الحجاج أختلاف اماكن إلاقامة بين مكة ومينا

الوطن|رصد

قال عضو اللجنة الاعلامية لبعثة الحج الليبية حاتم محارب، إن الصعوبات التي كانت قبل الحج وجود تعبئة معنوية منذ مجيء الحجاج إلى مكة المكرمة، بما سيحدث من صعوبات حيث تكون إقامتهم مريحة وعند انتقالة إلى مينا وعرفات ستختلف إقامتهم من فنادق خمس نجوم إلى فنادق اقل جودة.

وبين عضو اللجنة في تصريحات صحفية، أنه كان هناك عدم رضى من الليبين بشكل عام لسيق المكان في مينا، مشيرا غلى أن هناك حجاج يبيتون في الممرات.

وأضاف محارب، أن البعثة جهزت لكل حاج خيمته الخاصة في مخيمات مينا، ولكن التحدي الاكبر هو ضيق المساحة في عرفات ومينا.

وأوضح محارب، أن الحجاج الليبين اصبحوا الان بنفسيه مرتاحة أكثر لقرب عودتهم إلى مساكنهم في مكة المكرمة.

وأكد عصو اللجنة،أن الحجاج يصلون إلى مكان رمي الجمرات بعشرة دقائق، ولكن في طريق العودة السلطات السعودية في بعض الاحيان تغلق كل الممرات التي يبلغ عددها 6 وتبقي على واد مما يشكل صعوبة على الحجاج في طريق العودة