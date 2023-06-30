الشكري: الدبيبة والطبقة المحيطة به هم الوحيدون المستفيدون من تعطيل الانتخابات

قال الأكاديمي والمتخصص في القانون الدولي، الدكتور صلاح الدين الشكري، إن كل التصريحات تؤكد أن الليبيين يتطلعون إلى الانتخابات.

وأشار الشكري في لقاء عبر قناة “الغد” إلى تصريحات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بأن نتائج لجنة “6+6” هي فرصة تاريخية لا يجب تفويتها، وعلى الليبيين الاتفاق على قواعد لتنفيذ هذه الانتخابات.

وأضاف: “لا نطالب بتوافق سياسي بمعنى الدمج الأيديولجي، ولكن نريد الاتفاق على قواعد مهمة للانتخابات والتداول السلمي للسلطة في دولة ذات مؤسسات ووفق القانون”، مردفا: “كل الأمل الآن الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيدها المحددة سلفا”.

وتابع الشكري: مفاتيح القرار السياسي والاقتصادي تسيطر عليه مجموعة عصابية، والتوجه نحو إيجاد حارس قضائي على واردات النفط خطوة مطلوبة ومتأخرة جدا، لافتا إلى أن الليبيين لديهم تراكم من الغضب لدرجة يطالبون فيها بالانتخابات ويطالبون بحل جذري لكل ما يعانونه.

وأشار إلى أنه يتجول بالمناطق المحررة وأن أهلها يطالبون بعدد من الحلول إحداها إجراء انتخابات لاختيار برلمان ورئيس، وانضمام باقي المناطق في مراحل لاحقة.

وأكد الشكري أن هذا التوجه له شعبية كبيرة بين الليبيين في المناطق المحررة التي تمثل المساحة الأكبر في ليبيا، وأن الكثير من المناطق الأخرى كالزنتان والصيعان وورشفانة وترهونة معهم أيضا في هذا التوجه لحسم موضوع الشرعية للرئيس والبرلمان هذا العام لإنهاء ما مر به الليبيون من معاناة.

ونوه إلى أن المستفيد الوحيد من استمرار الأزمة هم المتنفذون في طرابلس سواء المسيطرون على مصرف ليبيا المركزي أو ورادات النفط أو السفارات في الخارج وهذه هي الطبقة المحيطة بالدبيبة وسابقيه من فائز السراج والحكومات المدعومة من المليشيات المسلحة والتي تضمن لها مواردها المالية.