ليبيا.. تأجيل امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل إلى 9 يوليو المقبل

أجل المركز الوطني للامتحانات موعد انطلاق امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022 – 2023 إلى التاسع من يوليو المقبل.

وبحشب ما نشره المركز، أمس الخميس، جاء ذلك في كتاب من مدير عام المركز أحمد مسعود إلى مراقبي التربية والتعليم في 26 يونيو الجاري.

وقال الخطاب، إنه بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف بشأن إزاحة أسبوع لمواعيد الدور الثاني لسنوات النقل، تقرر تأجيل الامتحانات.

لوأوضح أن ذلك لمنح فرصة للطلاب الذين لم يوفقوا في الدور الأول من أجل المراجعة والاستعداد لأداء الامتحانات.