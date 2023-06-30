الأرصاد الجوية: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا

الوطن/متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا، لتتجاوز معدلاتها الفصلية لشهر يونيو خاصةً على مناطق الدواخل والجنوب الغربي.

حيث تتراوح درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي ما بين (35-41)مْ، وعلى مناطق الجنوب الغربي ما بين (39-44)مْ، بينما تبقى معتدلة خاصة هذا اليوم على المناطق الشرقية مع رطوبة عالية نسبياً على مناطق الخليج والساحل الشرقي.

وتتراجع درجات الحرارة تدريجيًا بدايةً من مساء يوم السبت على مناطق الساحل الغربي، بحيث تعود لمعدلاتها الطبيعية، ويشمل التراجع في درجات الحرارة يوم الأحد أغلب المناطق.