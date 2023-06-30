رئيس جمعية فزان للحبوب يوضح أسباب ضعف إنتاج مناطق الجنوب من الحبوب هذا العام

ليبيا – قال رئيس جمعية فزان للحبوب، عثمان الطاهر، إن إنتاج مناطق الجنوب الليبي ضعيف هذا العام لعدة أسباب، أولها ارتفاع سعر صرف الدينار مما تسبب في زيادة كلفة المستلزمات الزراعية واليوريا، فيما الدعم للفلاح توقف منذ عام 2015.

الطاهر اعتبر في تصريح لموقع “العربي الجديد” أن المزارع بحاجة إلى الدعم بالبذور وشراء المحصول من قبل المطاحن.

وتستهلك ليبيا، البالغ عدد سكانها نحو 8.6 ملايين مواطن، نحو 1.3 مليون طن من الحبوب سنوياً، وما يقرب من 105 آلاف طن شهرياً وتستورد غالبية القمح اللين من الخارج، والباقي يغطى من الإنتاج المحلي.