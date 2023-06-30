الأمير السنوسي يتوقع تقارب مصري مع حكومة الدبيبة خلال الفترة القادمة 

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قال الأمير محمد السنوسي، إنه “من المحتمل أن ينشأ المزيد من التقارب المصري مع حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية خلال الفترة المقبلة، وكلمة السر في ذلك هو التفاهم بين حكومة الأخير والبنك المركزي في ليبيا الذي يوفر التغطية المالية لأي اتفاقات أو تعاقدات توقع عليها الحكومة، وقد وقعت الحكومة فعليًا مع شركات مصرية عقوداً لتنفيذ مشروعات استراتيجية منها إنشاء طرق وجسور”.

وأضاف أن “الضائقة المالية التي تعانيها مصر، تجعلها تتقارب مع من يستطيع مساعدتها في تخفيف آثار هذه الضائقة”.

وقال السنوسي إن “مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا تثير شهية مصر، وقد شكل الدبيبة لجنة لتقديم تصور عن ميزانية التنمية، وهو الباب الثالث في الميزانية العامة للدولة الليبية، والذي كان معطلاً لفترة طويلة”.

وأضاف أن “الدور التركي قد يكون براغماتياً، وهو بمحاولة إقناع السيسي التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود، مقابل السماح بتعاظم الدور المصري في ليبيا على المستوى السياسي والاقتصادي”.