رئاسة الأركان بالمنطقة الغربية تفند الأنباء بشأن قصف قواعد عسكرية في شرق ليبيا

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أعربت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بالمنطقة الغربية عن استغرابها بشأن ما نشره موقع “عربي 21 ” حول قصف طائرات مسيرة تابعة لها لقواعد عسكرية شرق ليبيا.

ونفت رئاسة الأركان بالمنطقة الغربية، بشكل قاطع، امتلاك وزارة الدفاع بحكومة الوحدة طائرات مسيرة ذات مدى بعيد مثل طائرات “أكانجي” التركية.

وقالت إن قضية تخريج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا مسألة فنية من اختصاص اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وزعم موقع “عربي 21” الجمعة أن “طيرانا مسيرا تابعا لحكومة الوحدة الوطنية قصف مواقع لمجموعة “فاغنر” الروسية في قاعدة الخروبة جنوب المرج”.

وذكر الموقع- عن مصدر بوزارة الدفاع- أن طائرات مسيرة من نوع “أكنجي” اشترتها حكومة الوحدة من تركيا، هي من نفذت الهجمات على مواقع “فاغنر”.