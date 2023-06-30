أبو عرقوب: الطبقة السياسية لا تضمن استمرار مصالحها بعد إجراء الانتخابات لذلك تعطلها

ليبيا – قال مؤسس حَراك الرابع والعشرين من ديسمبر الداعم للانتخابات، أحمد أبو عرقوب، إن هناك مخاوف حقيقة من نقل الصراع من السلطة التنفيذية إلى مؤسسات الدولة.

أبو عرقوب أشار في تصريح لقناة “الغد” إلى أن هذه المخاوف بسبب تعنت رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، في الاستجابة لقرارات المحكمة الصادرة بتعيين حارس قضائي لمراقبة إيرادات النفط.

واعتبر أن الطبقة السياسية مستفيدة من الأزمة السياسية في ليبيا الآن، ولا تضمن استمرار مصالحها حالة إجراء الانتخابات، لذا فهي تعطل إجراء الانتخابات.

وأكد أنه يجب وجود اتفاق سياسي يضمن لتلك الطبقة مصالحها لضمان إجراء الانتخابات.