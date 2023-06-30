| نيجيريا تعلن التدخل لإطلاق 40 مهاجرا محتجزين في ليبيا

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2023/06/30 على الساعة 13:10

: أعلنت السلطات النيجيرية تدخلها لإطلاق أربعين مهاجرا غير شرعيين من رعاياها من مركز بئر الغنم في ليبيا، بعد أن مر على احتجازهم فيه شهران تقريبا.

وقال القائم بالأعمال في البعثة النيجيرية في ليبيا كبير موسى،في بيان أمس الخميس، إن البعثة تدخلت من أجل تسهيل عملية إطلاق المهاجرين، متعهدا بمواصلة رعايتهم حتى إعادتهم إلى بلدهم، مؤكدا أنه حذر المهاجرين من التفكير في تكرار رحلة الهجرة المحفوفة بالمخاطر مرة أخرى.

ومن بين النيجيريين المعتقلين أربع وثلاثون امرأة وستة رجال، معظمهم جرى إغراؤهم للسفر إلى ليبيا، أملا في الإبحار إلى أوروبا، لكن انتهى بهم الأمر إلى الاستغلال والعمل القسري.