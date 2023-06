إدانة ورسالة شديدة اللهجة للسلطات السويدية على خلفية حرق نسخة من المصحف الشريف بـ”ستوكهولم”

استنكرت جمعية الدعوة الإسلامة العالمية بأشد العبارات الفعل “الهمجي” و”المستفز” لمشاعر المسلمين بعد قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف بالسويد.

وقالت الجمعية في بيان لها، إن مثل هذه الأفعال المشينة تدل على انهزام المتطرفين حضاريا وتنافي كل قيم التنوع وتزيد من وتيرة تصاعد مشاعر الكره والبغضاء إلى جانب تهديد التعايش السلمي بالمجتمع الدولي وتؤجج الكراهية بين البشر.

وأكدت الجمعية على كل الهيئات والمؤسسات الإسلامية والمساجد والمراكز الإسلامية بكافة أنحاء العالم مواجهة هذه التصرفات عبر استصدار قانون يجرّم الاستهزاء والاستهانة بالأديان بالتنسيق مع كل الشركاء من السلطات في البلدان الأوروبية التي تتكرر بها مثل هذه الأعمال.

وشددت الجمعية على أن مقدسات المسلمين خط أحمر مع ضرورة الضغط على حكومات دول العالم في اتجاه منع كافة المظاهرات التي تفضي إلى حرق المصحف الشريف أو تمس بالمعتقدات الدينية بدعوى حرية التعبير.

ودعت الجمعية إلى ضرورة دراسة هذه الظواهر واتخاذ خطوات مدروسة نحو التعامل الحكيم معها ومواجهتها، مطالبة بالتواصل مع السفارة الليبية لتوصيل رسالة احتجاج شديدة اللهجة للسلطات السويدية تندد بهذه التصرفات، وتطالبها بعدم تكرارها مجددا.

المصدر: جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ” بيان”

