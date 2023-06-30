الطقس في ليبيا.. أجواء حارة ودرجات الحرارة تصل لـ 41 درجة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على المناطق الغربية، بينما تكون معتدلة على المناطق الشرقية.

وأظهرت نشرة الأرصاد الجوية، الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة بين 27 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول من مساء الغد إلى شمالية شرقية فشمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 35 و41 درجة مئوية، وتسجل زيادة غدا، خصوصا على المنطقة الوسطى والدواخل، ثم تتراجع تدريجيا بدايةً من فترة المساء على الساحل الغربي، ويشمل التراجع يوم الأحد معظم المناطق.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا على الجبل الأخضر، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 27 و31 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية بدايةً من الغد، خصوصا على الخليج وسهل بنغازي، ثم تتراجع من مساء يوم الأحد.

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وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات وتتراوح الحرارة بين 39 و44 درجة مئوية.

وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)،

السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 37 و39 درجة مئوية.