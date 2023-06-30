خارجية الدبيبة تدين قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

ليبيا – أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال عن إدانتها لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الوزارة أن هذه الافعال تمثل تناقض واضـح مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف وتقوض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول.

وأعربت عن استغرابها استمرار صمت السلطات السويدية أمام مثل هذه الاستفزازات المتكررة، مطالبةً باتخاذ إجراءات واضحة ضد مرتكبيها، وألا تعتبر الإساءة لمقدسات المسلمين بأنها سلوك يعبر عن حرية التعبير.

ودعت السلطات السويدية إلى احترام مشاعر المسلمين وقد ارتكب هذا العمل المرفوض بالتزامن مع أيام مباركة لديهم تقتضي ضرورة تحركها ووقفها لهذه الأفعال المشينة بشكل فوري.

وأكدت أن السماح بالقيام بهذه الأعمال المعادية للإسلام بحجة حرية التعبير أمر لا يمكن قبوله، وإن غض الطرف عـن تكرار مثل هذه الأعمال الشنيعة يعني التواطؤ معها، مجددةً دعوتها إلى ضرورة احترام حرية الأديان وعدم المساس بها في أي دولة.