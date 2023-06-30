إطلاق منظومة إلكترونية لتقديم التأشيرة للمواطنين الأجانب بالتنسيق مع وزارة الخارجية

أعلنت مصلحة الجوازات والجنسية، إطلاقه منظومة إلكترونية لغرض حصول الأجانب على التأشيرة الليبية بالتنسيق مع الجهات الإدارية الأخرى.

وقدمت المصلحة خلال اجتماع عقد بديوان مجلس الوزراء لمناقشة تنظيم حصول الأجانب على التأشيرة، مقترحا يوضح آلية منح التأشيرات للأجانب سابقا، وكيفية وضع آلية عملية لإدخال التقنية لمنح التأشيرات وتنظيمها.

كما اتفق الحاضرون بمقر الديوان على أن تكون بعثات ليبيا بالخارج، “سفارات أو قنصليات”، هي الجهة الوحيدة المخولة بتسلّم المستندات ورقيا أو إلكترونيا ومنح التأشيرة وفق الضوابط والشروط التي يجري التنسيق فيها بين وزارة الخارجية ومصلحة الجوازات، لتسهيل الإجراءات للمتقدمين.

كما أعطى المجتمعون الإذن للجهات ذات العلاقة، مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الجوازات بشأن أسعار منح التأشيرة والجهة المانحة.

وحضر الاجتماع كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ونائب مدير مصلحة الجوازات والجنسية، ورئيس لجنة إدارة شركة البريد والاتصالات القابضة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من مديري الإدارات بديوان المحاسبة ومصلحة الجوازات والجنسية.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

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