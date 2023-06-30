نيجيريا تتعهد برعاية 40 مهاجراً حتى ترحيلهم من ليبيا

تدخلت السلطات النيجيرية، لإطلاق 40 مهاجراً غير شرعيين من رعاياها من مركز بئر الغنم في ليبيا، بعد أن شهرين من احتجازهم.

وقال القائم بالأعمال في البعثة النيجيرية في ليبيا كبير موسى، أمس الخميس، إن البعثة تدخلت من أجل تسهيل عملية إطلاق المهاجرين، متعهداً بمواصلة رعايتهم حتى إعادتهم إلى بلدهم.

وحذر الدبلوماسي النيجيري، المهاجرين من التفكير في تكرار رحلة الهجرة المحفوفة بالمخاطر مرة أخرى.

ومن بين النيجيريين المعتقلين 34 امرأة و6 رجال، معظمهم جرى إغراؤهم للسفر إلى ليبيا، أملا في الإبحار إلى أوروبا، لكن انتهى بهم الأمر إلى الاستغلال والعمل القسري.

1وأعلن الناطق باسم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، العقيد هيثم بالقاسم، في 21 يونيو الجاري، ترحيل 165 مهاجرا نيجيريا بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، في إطار برنامج للعودة الطوعية تنفّذه المنظمة الدولية.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء الاعتقال التعسفي، لآلاف المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا، مطالبة السلطات الليبية بوقف هذه الإجراءات، ومعاملة المهاجرين بكرامة وإنسانية.

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وقالت الأمم المتحدة إنّ المهاجرين يعتقلون بطريقة تعسّفية، ويقعون ضحايا في جرائم «قتل وإخفاء قسري وتعذيب أو حتى لعبودية وعنف جنسي واغتصاب، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.