موقع أمريكي يرجح عدم قدرة وزارة الدفاع الروسية في السيطرة على مجموعة “فاغنر” المنتشرة في إفريقيا

قال موقع “أتلانتك كاونسل” الأمريكي، إنه من الصعب التأكد من قدرة وزارة الدفاع الروسية في السيطرة على قوات فاغنر إذا قررت المقاومة وتجددت الخلافات بينهما.

وأضاف الموقع أن مثل هذا النوع من السيطرة يستحيل تأكيدها في ليبيا وأماكن أخرى في إفريقيا، حيث وجود فاغنر أكبر بكثير من أي وجود عسكري روسي نظامي.

وأوضح الموقع أن إضعاف أو تقليل قدرة “فاغنر” سيؤثر على حلفاء روسيا المحليين مثل “خليفة حفتر”، وقائد قوات الدعم السريع السودانية “حميدتي”، وهو ما لن يقبلوه، خصوصا أنهما لا يملكان أي ضمانات بأن وزارة الدفاع الروسية ستُكمل من حيث انتهت قوات “بريغوزين”.

وأشار التقرير إلى أن قوات “فاغنر” العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منتشرة في ليبيا منذ عام 2019، إلى جانب العديد من الدول الأفريقية الأخرى، بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي والسودان وبوركينا فاسو.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي “سيرجي لافروف” إن وجود “فاغنر” في إفريقيا مرتبط بقرار الحكومات هناك، باعتبار المجموعة تنشط في تلك المنطقة.

واعتبر الموقع أن هدف تمرد رئيس الفاغنر “يفغيني بريغوجين” هو استبدال وزير الدفاع الروسي “سيرغي شويغو” ورئيس هيئة الأركان العامة “فاليري غيراسيموف”، وليس المطالبة بإسقاط الرئيس “بوتين”، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت وزارة الدفاع الروسية ستنجح في تأكيد سلطتها على قوات مرتزقة فاغنر أم أنها ستبقى موالية لبريغوزين.

ويقدر عدد مجموعة فاغنر في ليبيا وفق تقارير غربية بنحو 2000 عنصر معظمهم من روسيا وشرق أوكرانيا وصربيا، وكذلك عناصر من سوريا جندتهم “فاغنر”، وتنشط في مدينة سرت، والجفرة، ويتمركزون في مناطق حيوية كقاعدة القرضابية الجوية في سرت والميناء البحري وقاعدة الجفرة الجوية.

