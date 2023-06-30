مصدر بالجيش الليبي: لا صحة لما تسربه حكومة الوحدة عن قصف موقعاً بالمرج

قال مصدر عسكري تابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، إنه لا صحة لما تسربه حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة لموقع “عربي 21” ووكالة الأنباء الفرنسية عن قصفها موقعاً في مدينة المرج.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أنه إذا تجرأت حكومة الوحدة على عمل كهذا يُعتبر اتفاق وقف إطلاق النار ملغياً والرد سيكون في طرابلس.

واستطرد أن هذا التسريب هدفه النيل من معنويات جنود القوات المسلحة استباقًا لاستهداف الحقول النفطية.

وتحدثت تقارير من مصادر بوزارة الدفاع لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد دبيبة ان طيرانا مسيرا من نوع “اكنجي” تم شراؤه من تركيا وراء قصف القاعدة لكن ذلك لم يتأكد بعد.

وهاجمت طائرات مسيّرة مجهولة ليل الخميس الجمعة قاعدة جوّية في شرق ليبيا ينتشر فيها عناصر من مجموعة فاغنر الروسيّة، من دون أن يُسفر عن خسائر بشريّة.