“مركز شرطة بوعطني” يضبط سوداني الجنسية قام بسرقة صندوق تبرعات خاص بمسجد الكرامة

الوطن/متابعات

ألقى مركز شرطة بوعطني القبض على سوداني الجنسية قام بسرقة صندوق التبرعات الخاص بمسجد الكرامة بالمنطقة.

حيث تم خروج أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة ملازم أول عيد الحبوني إلى مكان الواقعة وتمت المعاينة ومراجعة كاميرات المراقبة بالمكان وبالقرب من المكان، وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لتحديد هوية الشخص المطلوب، وتم تحديد محل سكنه وانتقال مجموعة التحريات وضبطه والانتقال به إلى المركز.

وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى م.م.ص من مواليد 1996 وبمواجهته بالأدلة وتسجيل الكاميرات اعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة.