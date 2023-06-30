الهنقاري: يجب توجيه الشكر إلى حكومة الدبيبة لتوفيرها الأمن طيلة أيام العيد

وجه محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، الشكر إلى حكومة الوحدة المؤقتة لتوفيرها الأمن طيلة أيام عيد الأضحى على حد قوله.

وقال الهنقاري في تدوينة عبر “فيسبوك”: ” بمناسبة عيد الأضحى في هذه الأيام المباركة، علينا التقدم بالشكر والامتنان إلى الشركة العامة للكهرباء مدراء وموظفين وفنيين وعاملين على استقرار الشبكة في هذه الأيام ذات درجات الحرارة المرتفعة.

وأضاف: “كذلك الشكر لحكومة الوحدة الوطنية على توفير المرتبات في وقتها والأمن طيلة أيام العيد الذي لم نتعود عليه منذ 12 سنة مضت بهذا الهناء وصفاء النفوس بين أبناء الشعب الواحد”.