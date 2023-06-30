بهدف تقوية الشبكة العامة.. استمرار العمل بمشروع خط نقل الطاقة “الرويس أبوعرقوب”

ليبيا – أكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار العمل بمشروع خط نقل الطاقة ( الرويس أبوعرقوب ) جهد 400 ك . ف ، من ناحية بئر الغنم ؛ الذي تنفذه شركة مصراتة الغد بمتابعة وإشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل.

العامة للكهرباء أكدت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها أنه جرى خلال الأيام القليلة الماضية إجراء عملية شد الأسلاك وجاري العمل على إستكمال سحب وشد الاسلاك على مسار الخط.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن اهتمامات مجلس إدارة الشركة ومتابعته المستمرة لاستكمال خطوط نقل الطاقة جهد 400 ك . ف بهدف تقوية الشبكة بما يضمن مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية .