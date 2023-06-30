ليبيا.. مركز بنغازي الطبي يستقبل 115 حالة إصابة في أول أيام عيد الأضحى

استقبل مركز بنغازي الطبي، 115 حالة إصابة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال المركز في بيان عبر فيسبوك، إن حالات الإصابة تراوحت بين حالات باطنة وجراحة، مشيرا إلى أنه تم إسعاف إصابات متعددة خلال 24 ساعة منها من يحتاج إلى تخدير موضعي ومنها إلى خياطة.

وبحسب البيان، فإن من بين هذه الحالات حالة كسر مركب بأصبع البنصر الأيمن، مع جرح عميق في راحة اليد اليمنى مع قطع في أوتار الأصابع السبابة والأوسط والبنصر، وقد أجريت له عملية تثبيت بالسيخ المعدني، وإصلاح الأوتار كاملة.

وأشار إلى حالة أخرى وهي قطع في أوتار اليد اليمنى (أصابع السبابة والأوسط والخنصر والبنصر) وأجريت له عملية إصلاح الأوتار المقطوعة.

ولفت البيان إلى استقبال حالة (طفل) يعاني من كسر في عظم السبابة مع قطع شبه كامل في الإصبع، وقد أجري له ترميم الأنسجة والظفر وتثبيت الكسر عن طريق سيخ معدني، بالإضافة إلى حالات الجروح العميقة والبسيطة والخياطة العادية البسيطة لإصابات اليد التي بلغت 93 حالة.

وأضاف المركز بأنه تم استقبال حالة قطع في أوتار مفصل الكاحل بواسطة سكين لطفل يبلغ 10 سنوات.