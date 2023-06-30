طيران مجهول يقصف قاعدة يستخدمها عناصر فاغنر في شرقي ليبيا

ا ف ب – استهدف قصف شنته طائرات مسيرة مجهولة، ليل الخميس الجمعة، قاعدة جوية في شرقي ليبيا ينتشر فيها عناصر من مجموعة فاغنر الروسية، من دون أن يُسفر عن خسائر بشرية، وفق ما أعلن مصدر عسكري.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس إن طائرات مسيرة “مجهولة قصفت قاعدة الخروبة الجوّية (150 كلم جنوب شرقي بنغازي) حيث ينتشر عدد من قوات فاغنر” الروسية.

ولم يتحدث المصدر عن سقوط ضحايا.

تشهد ليبيا فوضى وانقسامات منذ سقوط نظام، معمر القذافي، في عام 2011.

ومن أبريل عام 2019 إلى يونيو عام 2020، لجأ خليفة حفتر في شرقي ليبيا إلى مقاتلين تشاديين وسودانيين ونيجيريين وسوريين، وكذلك إلى عناصر من مجموعة “فاغنر”، في محاولته للسيطرة على العاصمة، طرابلس.

ومنذ ذلك الحين، ظل مئات من عناصر “فاغنر” نشطين في الشرق، بمنطقة الموانئ النفطية، وفي جنوبي ليبيا، بعد مغادرة جزء منهم إلى مالي أو إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب الجيش الروسي.

وكانت الجماعة المسلحة شنت تمردا على القادات العسكرية الروسية، بين يومي الجمعة والسبت، وأعلنت سيطرتها على المقر العسكري في مدينة روستوف الروسية، لكن زعيم “فاغنر”، يفغيني بريغوجين، أكد بشكل مفاجئ انسحاب قواته.