هيئة الحج والعمرة تعلن وفاة 3 حجاج ليبيين

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، وفاة الحاج الهادي سالم حسين و الحاج صالح مفتاح أحمد يونس و الحاج أحمد عمر أحمد زايد ، اليوم الجمعة بمستشفى منى في مكة المكرمة .

وأشارت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، ان المتوفيين الثلاثة من مجموعة رقم (204)، ومجموعة رقم ( 806) ، مجموعة رقم (901) .

وفي وقت سابق، كانت الهيئة قد أعلنت وفاة الحاج مصباح يوسف إبراهيم أبو شعالة، في مكة المكرمة بمشفى منى.

ويذكر أن، الهيئة أعلنت قبله بيوم عن وفاة الحاج محمد سعد عبد الله السوداني، في مكة المكرمة، من تنسيقية طرابلس.