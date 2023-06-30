أداة نفوذ بلا ثمن سياسي.. لماذا اتجهت روسيا للجيوش "الخاصة"؟

أثارت الأحداث التي شهدتها روسيا قبل أيام، حيث قاد يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر شبه العسكرية، تمردًا ضد موسكو قبل تراجعه بعد ساعات، العديد من التساؤلات بشأن “الجيوش الخاصة” التي ركزت عليها روسيا واستغلتها في مواقف مختلفة، ومستقبلها خلال الشهور المقبلة.

ولا تعد مجموعة فاغنر التي بدأت العمل لأول مرة في الفترة التي ضمت فيها روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، المجموعة الوحيدة التي جندتها موسكو، إذ سبق وأن تعاونت مع شركات أخرى على رأسها ” باتريوت” التي تُعرفها تقارير غربية بخضوعها لأوامر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

بيد أن مراقبون ومحللون سياسيون، يعتقدون أن روسيا ستراجع دور الشركات العسكرية الخاصة، وستضع العديد من القيود والضوابط الصارمة لـ”ردع” أي محاولة جديدة للتمرد على غرار ما فعلته فاغنر مؤخرًا، في الوقت الذي يعتبرون أن اتجاه موسكو لتلك الشركات يأتي للتوسع في النفوذ العالمي خاصة في مناطق الأزمات على غرار وسط وغرب أفريقيا بلا “ثمن سياسي”.

وفي وقت سابق، أيدّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة وزارة الدفاع للمقاتلين “المتطوعين” في أوكرانيا لتوقيع عقود مع القيادة العسكرية بالبلاد، في ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه وسيلة لتأكيد السيطرة على فاغنر، وغيرها من المجموعات المُقاتلة.

ما هي أبرز “الجيوش الخاصة”؟

مجموعة فاغنر

مجموعة باتريوت

مجموعة كونفوي

مجموعة إينوت

مجموعة ريدويت

أسباب نشاط الشركات الخاصة

يعدّد المراقبون والمحللون، أسباب نشاط المجموعات المسلحة الخاصة التي تتعاون مع السلطات الروسية، إلى عدد من الأمور على رأسها انخفاض تكلفة تجنيدهم وإشراكهم في مناطق الصراع، وسهولة دفعهم للخطوط الأمامية في القتال دون الحاجة لسداد مستحقات ضخمة لعائلاتهم حال فقدانهم.

وفي هذا الصدد ترى صحيفة “بوليتيكو” الأميركية، أن استخدام الشركات العسكرية الخاصة يسمح للكرملين بالحفاظ على “إنكار بعض الأنشطة المشبوهة والحرب الهجينة، في الداخل والخارج”، وإضافة لذلك “فعندما يموت الآلاف منهم في الخطوط الأمامية في أوكرانيا, ليست هناك حاجة لإرضاء عائلاتهم بالشقق أو السيارات أو الحماية الاجتماعية”.

وبعد ساعات من التمرد، اعترف الرئيس الروسي أن مجموعة فاغنر تموَّل بالكامل من قبل الكرملين وحصلت على عشرات المليارات من الروبلات من المال العام، موضحا أنه من مايو 2022 إلى مايو 2023، دفعت الدولة الروسية أكثر من 86 مليار روبل (حوالي 1 مليار دولار) لمجموعة فاغنر.

كبح جماحها

من جانبه، يرى المحلل السياسي والعسكري الروسي تيمور دويدار، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، أن الحكومة الروسية أصدرت قرارا إدارياً يستهدف تقييد حركة الشركات الأمنية الخاصة التي لها عداد عسكري وتتمتع بعقود عسكرية للمشاركة في الحرب بأوكرانيا، حيث عرض على أعضائها التعاقد فردياً للانضمام إلى القوات المسلحة الروسية.

وسبق أن ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الخميس، أن روسيا أبلغت رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين أنه سيحرم من التمويل إذا لم يوقع مقاتلوه عقودا مع وزارة الدفاع.

وأضاف دويدار أنه بهذا الإجراء يتم تقييد الدور غير القانوني الذي كان موجودًا للشركات الخاصة، إذ لا يوجد أي قانون ينظم هذه المسألة بالنسبة للشركات الخاصة العسكرية في الداخل الروسي وتعتبر خارجة عن القانون، ومن ثمّ فالذين يوقعون تعاقدات مع وزارة الدفاع الروسية يصبحون في إطار قانوني ويعتبرون كتائب أو رجال عسكريين خاضعين للقوانين والأوامر القيادة الروسية.

ولا يجيز الدستور الروسي إنشاء شركات عسكرية خاصة أو جيش مرتزقة؛ إذ ينص على أن مسؤولية الأمن والدفاع عن البلاد تقع على عاتق الدولة دون غيرها، فيما يحظر القانون الروسي على المواطنين الروس العمل كمرتزقة.

ورغم ذلك، فإن القانون يسمح للشركات التي تديرها الحكومة بإنشاء وامتلاك قوات أمن مسلحة خاصة، وهي ثغرات قانونية تمثل منطقة رمادية شبه قانونية تتيح لمجموعة فاغنر وغيرها من الشركات بالعمل.

وذكر دويدار أنه لا يوجد إحصاء لعدد الشركات الروسية الخاصة سواءً الأمنية أو من تحمل صفة العسكرية.

تعديلات داخل الجيش

من جانبه، أوضح كبير محللي الشؤون الروسية في مجموعة الأزمات الدولية، والمقيم في موسكو، أوليغ إغناتوف، في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، أنه سيتعين على الرئيس بوتين اتخاذ بعض الإجراءات لاستعادة مصداقيته وتأكيد قدرات إدارته في إدارة أزمة مثل تمرد فاغنر، ومن المرجح أن يتبع ذلك تعديل داخل صفوت الجيش وقوات الأمن والسلطات الإقليمية.

وأشار إغناتوف إلى نشاط دور الشركات العسكرية الخاصة تحت راية السلطات الروسية خلال الفترة الماضية لاستخدامها في الصراعات التي لا تريد موسكو إضفاء الصفة الرسمية عليها، على غرار مشاركتها في بعض المناطق بأفريقيا أو ليبيا على سبيل المثال.