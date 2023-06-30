الجيش الوطني يرد على تسريبات قصف قاعدة عسكرية ويهدد بالرد في طرابلس

قال مصدر عسكري تابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، إنه لا صحة لما تسربه حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة لموقع “عربي 21” القطري ووكالة الأنباء الفرنسية عن قصفها موقعاً في مدينة المرج.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أنه إذا تجرأت حكومة الوحدة على عمل كهذا يُعتبر اتفاق وقف إطلاق النار ملغياً والرد سيكون في طرابلس.

واستطرد أن هذا التسريب هدفه النيل من معنويات جنود القوات المسلحة استباقًا لاستهداف الحقول النفطية.

وتحدثت تقارير من مصادر بوزارة الدفاع لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد دبيبة ان طيرانا مسيرا من نوع “اكنجي” تم شراؤه من تركيا وراء قصف القاعدة لكن ذلك لم يتأكد بعد.

وهاجمت طائرات مسيّرة مجهولة ليل الخميس الجمعة قاعدة جوّية في شرق ليبيا ينتشر فيها عناصر من مجموعة فاغنر الروسيّة، من دون أن يُسفر عن خسائر بشريّة.

وزارة الدفاع تنفي

وفي وقت سابق، نفت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، الخميس ماذكره موقع عربي 21 بشأن قصف الطيران المسير مواقعا على قاعدة الخروبة شرق البلاد.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية في تصريح لتلفزيون المسار :”نستغرب ما نشره موقع “عربي 21 ” حول قصف طائرات تابعة لنا لقواعد عسكرية شرق ليبيا “.

وأكدت وزارة الدفاع “ملتزمون بوقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر عام 2020 ونحترم قرارات اللجنة العسكرية 5+5 “.

وأضافت الوزارة أن ملف إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد منوط باللجنة العسكرية 5+5 وهناك من يحاول إقحامنا في صراعات إقليمية .