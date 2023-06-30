هل تقترب ليبيا من إجراء الانتخابات ؟

على الرغم من استمرار التجاذبات السياسية في ليبيا بشأن عدد من الملفات المهمة؛ كمخرجات لجنة (6+6) والانتخاباتِ المرتقبة وتوزيعِ إيرادات النفط وتركيزِ المحكمة الدستورية إلا أن دبلوماسيةَ التهاني سيطرت على الأجواء في عيد الأضحى.

فيما ينتظر الليبيون ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مخرجات، خصوصاً مع استعداد مجلس النواب لعقد جلسة عامة الثلاثاء المقبل، يتم التصويتُ خلالَها على مخرجات لجنة (6+6) بخصوص القوانين الانتخابية.

وفي سياق متصل، حذر المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، من أن تؤديَ القرارات المتسرعة إلى عودة البلاد إلى أجواء الحرب والصراعات الدموية.

وقال باتيلي أيضا إن ليبيا وصلت إلى مرحلة حاسمة نحو المضي إلى طريق الانتخابات، مؤكدا أن انتهاء لجنة (6+6) من إعداد مشاريع قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تعد فرصةً يجب ألا يتم تفويتُها، على حد تعبيره.

وقال الأكاديمي والمتخصص في القانون الدولي، الدكتور صلاح الدين الشكري، إن كل التصريحات تؤكد أن الليبيين يتطلعون إلى الانتخابات، مشيراً إلى أن تصريحات باتيلي بأن نتائج لجنة (6+6) هي فرصة تاريخية لا يجب تفويتها، وعلى الليبيين الاتفاق على قواعد لتنفيذ هذه الانتخابات.

فيما قال مؤسس حَراك الرابع والعشرين من ديسمبر الداعم للانتخابات، أحمد أبو عرقوب، إن هناك مخاوف حقيقة من نقل الصراع من السلطة التنفيذ إلى مؤسسات الدولة، بسبب تعنت رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، في الاستجابة لقرارات المحكمة الصادرة بتعيين حارس قضائي لمراقبة إيرادات النفط.

وتابع أن الطبقة السياسية مستفيدة من الأزمة السياسية في ليبيا الآن، ولا تضمن استمرار مصالحها حالة إجراء الانتخابات، لذا فهي تعطل إجراء الانتخابات، مؤكدا أنه يجب وجود اتفاق سياسي يضمن لتلك الطبقة مصالحها لضمان إجراء الانتخابات.(الغد)