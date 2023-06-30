بنغازي.. القبض على سوداني ظهر بفيديو متلبسًا بسرقة صندوق التبرعات

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الجمعة عن تمكن مركز شرطة بوعطني من ضبط سوداني الجنسية قام بسرقة صندوق التبرعات الخاص بمسجد الكرامة بمنطقة بوعطني.

وإستجابةً لشكوى قيِّم مسجد الكرامة بمنطقة بوعطني ضد مجهول قام بسرقة صندوق التبرعات الخاص بالمسجد .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة بوعطني عقيد معتز زقلام تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب حيث تم خروج أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة ملازم اول عيدالحبوني إلى مكان الواقعة وتمت المعاينة ومراجعة كاميرات المراقبة بالمكان وبالقرب من المكان .

وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لتحديد هوية الشخص المطلوب وتم تحديد محل سكنه وأنتقال مجموعة التحريات وضبطه والإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى م.م.ص من مواليد 1996 وبمواجهته بالأدلة وتسجيل الكاميرات إعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة ..