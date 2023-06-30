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مديرية أمن طرابلس تعلن استلام الطفل الضائع من قبل والده

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة العثور على طفل ضائع بالقرب من الجسر الحديدي و حيث تم تسليمه لمركز شرطة حي الصناعي باعتباره ضمن الحدود الإدارية لمكان وجود الطفل .

وفي السياق، تم التعرف على الطفل من قبل ذويه عقب نشر مديرية أمن طرابلس منشورًا لصور الطفل الضائع حيث حضر لمقر قسم حماية الاسرة و الطفل بالمديرية ، والد الطفل الضائع والذي استلمه بحضور قسم الإعلام و التوثيق الأمني بمكتب العلاقات العامة و أعضاء قسم حماية الاسرة و الطفل بالمديرية .

وأعرب والد الطفل عن عميق شكره و امتنانه لجهود رجال الامن بمديرية امن طرابلس في رعاية ابنه و احتوائه خلال ساعات ضياعه و انهم بهذا المسلك يجسدون فعلا الدور الحامي للمواطنين .

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