مديرية أمن طرابلس تعلن استلام الطفل الضائع من قبل والده

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة العثور على طفل ضائع بالقرب من الجسر الحديدي و حيث تم تسليمه لمركز شرطة حي الصناعي باعتباره ضمن الحدود الإدارية لمكان وجود الطفل .

وفي السياق، تم التعرف على الطفل من قبل ذويه عقب نشر مديرية أمن طرابلس منشورًا لصور الطفل الضائع حيث حضر لمقر قسم حماية الاسرة و الطفل بالمديرية ، والد الطفل الضائع والذي استلمه بحضور قسم الإعلام و التوثيق الأمني بمكتب العلاقات العامة و أعضاء قسم حماية الاسرة و الطفل بالمديرية .

وأعرب والد الطفل عن عميق شكره و امتنانه لجهود رجال الامن بمديرية امن طرابلس في رعاية ابنه و احتوائه خلال ساعات ضياعه و انهم بهذا المسلك يجسدون فعلا الدور الحامي للمواطنين .