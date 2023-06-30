انقطاع الكهرباء تسبب في خروج أبار ومحطة الضخ بمنظومة “الحساونة – سهل الجفارة” عن الخدمة

العنوان-طرابلس

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، خروج كامل آبار ومحطة الضخ بالحقل الشرقي بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة عن الخدمة.

وأوضح الجهاز في بيان له، اليوم الجمعة، أن انقطاع التيار الكهربائي عن أكبر الحقول بمنظومة الحساونة- سهل الجفارة، أدى إلى خروج كامل للآبار ومحطة الضخ بالحقل الشرقي عن الخدمة، الأمر الذي سيترتب عنه انخفاض حاد بمعدلات الإنتاج اليومي.

وأكد الجهاز أنه تم اتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة والتنسيق مع الشركة العامة للمياه، مؤكداً أن فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء والفرق التابعة لجهاز النهر الصناعي تعمل حالياً على إعادة شحن المحطات الكهربائية وعودة الكهرباء للحقول.