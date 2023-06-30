ليبيا.. الانتهاء من تطوير محطة تحويل الكهرباء في جوددائم

انتهت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، من تطوير محطة تحويل «11/30 ك.ف» في منطقة جوددائم، الواقعة شرق مدينة الزاوية.

وقالت الشركة في بيان لها، إن أعمال التطوير، شملت وضع خلايا جديدة بدل القديمة والمتهالكة.

وأضافت الشركة، أنه تم تنفيذ الأعمال بإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الغربية التابعة للإدارة العامة لمشروعات التوزيع، وبالتنسيق مع إدارة الجهد المتوسط الغربية.

وأكدت الشركة، أن ذلك يأتي ضمن جهود الشركة لتلبية احتياجات المناطق من الطاقة الكهربائية، التي تشهد تزايدا مستمرا نتيجة التوسع فى النشاط العمراني والسكاني.