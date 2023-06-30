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خروج كامل الآبار ومحطة الضخ بالحقل الشرقي عن الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أعلن جهاز النهر الصناعي، خروج كامل الآبار ومحطة الضخ بالحقل الشرقي عن الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن أكبر الحقول.

وأضاف النهر الصناعي أنت سيترتب على ذلك انخفاض حاد بمعدلات الإنتاج اليومي من الحقول.

وتابع النهر أنه تم اتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء، مشيراً إلى أنه يعمل على إعادة شحن المحطاتالكهربائية وعودة الكهرباء للحقول.

وذكر أنه تم اتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة و التنسيق مع الشركة العامة للمياه.

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الوطن الليبية

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