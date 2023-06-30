وسائل إعلام تؤكد استهداف قاعدة الخروبة والجيش ينفي

تناقلت عدة وسائل إعلام عربية ودولية، قيام طائرات مسيّرة مجهولة، ليل الخميس، باستهداف قاعدة الخروبة الجوية (جنوب شرقي مدينة المرج) شرق ليبيا والتي قالت إنها ينتشر بها عناصر من مجموعة فاغنر الروسية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر قالت إنه طلب عدم ذكر اسمه، إن طائرات مسيّرة “مجهولة قصفت قاعدة الخروبة الجوية (150 كيلومترا جنوب شرق بنغازي) حيث ينتشر عدد من قوات فاغنر” الروسية. ولم يتحدّث المصدر عن سقوط ضحايا.

ونفى مصدر تابع للجيش الليبي، استهداف أي موقع عسكري جنوب مدينة المرج، مؤكدا أن حدوث مثل هذا العمل من قبل حكومة الوحدة يعد خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ أكتوبر 2020.