مديرية أمن صبراتة: ضبط مركب معد لتهريب مهاجرين من ليبيا

قالت مديرية أمن صبراتة، إنه تم ضبط مركب خشبي معد لتهريب البشر، وفرد بعصابة تهريب في أثناء محاولة العصابة إخراج المركب على الشاطئ الشرقي للمدينة.

وأضافت المديرية، أن الدوريات الأمنية المشتركة التابعة لمديرية أمن صبراتة، داهمت إحدى عصابات تهريب البشر في أثناء محاولتهم إخراج المركب.

ووفقا للبيان، فإن المداهمة أسفرت عن ضبط المركب وسيارة مستعملة لجره، فضلا عن أحد أفراد عصابة التهريب، بعد أن فر بقية العصابة هاربين. وجرى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، حيث أمرت بضرورة البحث والتحري عن باقي المتهمين، لإصدار أوامر القبض بحقهم، وكذلك تحريز المبرزات.