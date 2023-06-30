وحدات اللواء 128 المعزز تسير دوريات صحراوية لتأمين الحدود الجنوبية الغربية

الوطن| رصد

استمرت وحدات اللواء 128 المعزز المكلفة بتأمين الحدود الجنوبية الغربية لليبيا في دورياتها الصحرواية الأمنية، على كامل الشريط الحدودي، وذلك تنفيذاً لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، بشأن بسط الأمن والاستقرار في البلاد و تأمين الشريط الحدودي.

هذا وانطلقت الدورية من نقطة الإسترحات، مروراً ببوابة النقازة، كما عرجت الدورية في طريقها على اللجنة التابعة للواء 128 المعزز والمكلفة بأزالة العوائق الطبيعية والكثبان الرملية الواقعة على الطريق الرابط بين منفذ التوم ومدينة القطرون خلال مسيرها نحو منفذ التوم الحدودي والذي يبعد عن دولة النيجر بحوالي 80 كيلومتر.

و أنهت الدورية جولتها على تمركزات اللواء 128المعزز المنتشرة في أقصى الجنوب عند بوابة غرنديقا الحدودية والواقعة بين دولة النيجر وليبيا.