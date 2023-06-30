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رئيس الوزراء اليوناني: يجب التعاون مع دول العبور لمنع تدفق المهاجرين خاصة مع ليبيا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى التعاون مع دول العبور لمنع تدفق المهاجرين عبر الرحلات البحرية خصوصاً مع ليبيا.

وقال ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إلى جانب رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إنّ المهرّبين هم المسؤولون الرئيسيون عن غرق القارب الذي كان يقلّ مهاجرين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز جنوبي بلاده في منتصف يونيو الجاري، مشدّداً على أنّه غير عادل توجيه الاتهامات إلى خفر السواحل اليوناني.

وأشار ميتسوتاكيس إلى أنّ تحقيقاً قضائياً يجرى بشأن غرق القارب الصيد القديم الذي كان ينقل عدداً كبيراً من المهاجرين وأبحر من ليبيا، مؤكداً أهمية التعاون الدولي لمنع هذه الحوادث المأساوية.

 

 

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صحيفة الساعة 24

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