مداهمة وكر لتهريب البشر في صبراتة

العنوان-صبراتة

أعلنت مديرية أمن صبراتة ضبط مركب خشبي معد لتهريب البشر، وفرد بعصابة تهريب في أثناء محاولة العصابة إخراج المركب على الشاطئ الشرقي للمدينة.

وداهمت الدوريات الأمنية المشتركة التابعة لمديرية أمن صبراتة، إحدى عصابات تهريب البشر في أثناء محاولتهم إخراج المركب.

وأسفرت المداهمة عن ضبط المركب وسيارة مستعملة لجره، فضلا عن أحد أفراد عصابة التهريب، بعد أن فر بقية العصابة هاربين.

وجرى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، حيث أمرت بضرورة البحث والتحري عن باقي المتهمين، لإصدار أوامر القبض بحقهم، وكذلك تحريز المبرزات.