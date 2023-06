قال سفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، إن هجوم حفتر على طرابلس عام 2019 وجلبه عناصر فاغنر عطل التوصل إلى اتفاق سياسي لعامين على الأقل.

وأوضح نورلاند خلال كلمة له في منتدى سياسي بواشنطن، أن المؤسسات السياسية الليبية بحاجة إلى إعادة توحيدها، مشددا على أن الانتخابات هي الحل.

وأضاف المبعوث الأمريكي أنه من الصعب إقناع السياسيين بالموافقة على الانتخابات للمستوى الهائل من عدم الثقة.

وأكد نورلاند أنهم يركزون على كيفية مساعدة الليبيين على التوصل إلى آلية لتوزيع عائدات النفط.

يذكر أن قوات حفتر مستعينة بمرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية شنّت عدوانا على العاصمة طرابلس بدأ في 4 أبريل 2019 وانتهى بدحره في 5 يونيو 2020.

وجاء العدوان قبل أيام من انعقاد ملتقى غدامس الرامي إلى جمع الأطراف المحلية بغرض تحقيق التوافق.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post نورلاند: هجوم حفتر على طرابلس واستعانته بـ”فاغنر” عطل تحقيق التوافق مدة عامين appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار