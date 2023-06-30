انقطاع الكهرباء عن أكبر حقول النهر الصناعي في ليبيا وخروج الآبار من الخدمة

كشف غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة النهر الصناعي بالحساونة سهل الجفارة بقصر بن غشير، عن انقطاع التيار الكهربائي عن أكبر الحقول، وخروج كامل الآبار ومحطة الضخ بالحقل الشرقي من الخدمة.

وقالت الغرفة، إن الأمر سيترتب عليه انخفاضا حادا بمعدلات الإنتاج اليومي، مفيدة باتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة والتنسيق مع الشركة العامة للمياه، وفق بيان مقتضب صادر عن جهاز النهر الصناعي – منظومة الحساونة – سهل الجفارة.

وأشار البيان إلى عمل فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء والفرق التابعة لجهاز النهر الصناعي على إعادة شحن المحطات الكهربائية من أجل عودة الكهرباء للحقول.

ومن جانبها قالت الشركة العامة للكهرباء، إن فرق الصيانة قامت بمعالجة العطل الفني الحاصل بأحد خطوط نقل الطاقة المغذية لمنظومة آبار النهر الصناعي الحقل الشرقي.

وطمأنت الشركة في بيان مقتضب، بأن التيار الكهربائي قد عاد لوضعه الطبيعي بمنظومة النهر الصناعي قبل أن تتأثر إمدادات المياة بهذا الانقطاع الناجم عن «خلل الفني».