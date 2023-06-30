مسعود عبد الله: الكفرة لا يمكن أن تكون مكانا لإيواء المهاجرين غير الشرعيين

التقى وفد مكون من المجلسين البلدي والحكماء والشورى ومكتب الأوقاف وشؤون الزكاة ببلدية الكفرة بعدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين بمركز الإيواء بالكفرة ينتمون إلى الجنسيات الصومالية والإريترية والإثيوبية، واستمعوا إلى احتياجاتهم وما يمكن توفيره لهم كضيوف وفق الإمكانات المتاحة.

وأكد عميد البلدية المكلف مسعود عبد الله أن المجلس البلدي سيجري اتصالات مع الجهات المختصة لتحمل مسؤولياتها في ترحيل هؤلاء المهاجرين، مبينا أن الكفرة لا يمكن أن تكون مكانا لإيوائهم وتجميعهم دون أي إجراء حيالهم.

وأبدى الوفد المحلي دعمه ومساندته للعاملين بمركز إيواء وترحيل المهاحرين غير الشرعيين بالمنطقة من ضباط وأفراد لقيامهم بالمهام المناطة بهم رغم قلة الإمكانات.