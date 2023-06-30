المبعوث الامريكي يدلي بتصريحات جديدة حول الاوضاع في ليبيا وهجوم حفتر على طرابلس

أوضح المبعوث الامريكي الى ليبيا، ريتشارد نورلاند أن سبب تواجد القوات الاجنبية والمرتزقة في البلاد كان نتيجة لحرب طرابلس وانعدام الثقة بين الاطراف الليبية .

وقال نورلاند في تصريحات للجزيرة القطرية، أن هجوم خليفة حفتر على طرابلس عام 2019 وجلبه عناصر فاغنر عطل التوصل لاتفاق سياسي لعامين على الأقل.

واشار نورلاند الى أنه من الصعب إقناع السياسيين بالموافقة على الانتخابات بسبب المستوى الهائل من عدم الثقة مؤكدًا ان المؤسسات السياسية الليبية بحاجة لإعادة توحيدها والانتخابات هي الحل.

وأضاف المبعوث الامريكي الى أن السياسة الأمريكية في ليبيا تركز بصورة أساسية في التوصل إلى آلية لتوزيع عائدات النفط .

وتابع نورلاند قائلًا :”نركز على كيفية مساعدة الليبيين على التوصل إلى آلية لتوزيع عائدات النفط”.

ودعا المبعوث الامريكي الى ليبيا، القادة الليبيين إلى تنفيذ آلية شاملة لإدارة إيرادات النفط ومعالجة المظالم المتعلقة بتوزيعها .