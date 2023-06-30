نورلاند يطالب الليبيين بالتخلي عن التهديد بإغلاق النفط

طالب المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الأطراف السياسية الليبية، بالتخلي عن التهديد بإغلاق النفط، محذرا مما وصفها بالآثار المدمرة للاقتصاد الليبي، والإضرار بالجميع.

وقال نورلاند في تغريدات متتالية : “تحث الولايات المتحدة الجهات السياسية الليبية على التخلي عن التهديدات بإغلاق النفط الذي سيكون مدمرًا للغاية للاقتصاد الليبي ويضر بجميع الليبيين.

ندعو القادة الليبيين إلى تنفيذ آلية شاملة لإدارة الإيرادات كطريقة بناءة لمعالجة المظالم المتعلقة بتوزيع عائدات النفط وغرس الشفافية، دون المساس بالصحة الاقتصادية الليبية أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط “.