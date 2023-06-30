تأجيل موعد امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بالتعليم الأساسي والثانوي

العنوان-طرابلس

قرر المركز الوطني للامتحانات تأجيل موعد انطلاق امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022 – 2023 إلى التاسع من شهر يوليو المقبل.

جاء ذلك في خطاب وجهه مدير عام المركز أحمد مسعود إلى مراقبي التربية والتعليم في 26 يونيو الجاري.

وأوضح الكتاب أنه بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، بشأن إزاحة أسبوع لمواعيد الدور الثاني لسنوات النقل، تقرر تأجيل الامتحانات، لمنح فرصة للطلاب الذين لم يوفقوا في الدور الأول من أجل المراجعة والاستعداد لأداء الامتحانات.