نجيب حجيل يكشف موقفه من تولي منصب رئيس المحكمة الدستورية

أعتذر المستشار بمحكمة استئناف سبها، نجيب عبدالسلام محارب حجيل، عن توليه منصب رئيس المحكمة الدستورية.

وفي وقت سابق، صوّت البرلمان الليبي، ، على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته، وذلك في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة مع المجلس الأعلى للدولة وتهدد بانقسام السلطة القضائية.

ووجه محارب حجيل، رسالة إلى النائب الثاني بمجلس النواب، مصباح دومة، قدم فيها اعتذاره عن توليه رئاسة المحكمة الدستورية، بسبب ظروف خاصة، وفق الرسالة.

وفي وقت سابق، افادت وسائل اعلامية بتعيين نجيب عبدالسلام محارب رئيسًا للمحكمة الدستورية، في جلسة حضرها 14 نائب فقط.