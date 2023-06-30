| حكومة الدبيبة تنفي ضلوعها في ضربات بمسيّرات شرق ليبيا

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2023/06/30 على الساعة 23:14

: نفت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، أي ضلوع لها في ضربات بطائرات مسيرة على قاعدة تستخدمها مجموعة “فاغنر” الروسية، وفق ما أفاد به مصدر عسكري في المعسكر الشرقي في ليبيا.

وقال المصدر العسكري، الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية، إن غارات بطائرات مسيرة “مجهولة المصدر” استهدفت مساء الخميس قاعدة الخروبة الجوية، الواقعة على مسافة 150 كيلومتراً جنوب شرقي بنغازي، حيث “توجد عناصر من مجموعة (فاغنر)”. ونسبت مواقع إخبارية الهجوم إلى القوات المسلحة التابعة لحكومة طرابلس، المعترف بها من الأمم المتحدة، والتي تشكك سلطات شرق ليبيا في شرعيتها.

ونقلت قناة “المسار” الخاصة عن وزارة الدفاع، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، قولها الجمعة: “استغربنا المعلومات عن الضربات التي نفذتها طائراتنا ضد قاعدة في شرق ليبيا”. مضيفة: “نحترم وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر2020 “.

ومن جهته قال الفريق أول محمد الحداد، رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية: “لم تستهدف أي من أجهزتنا أي موقع في المنطقة الشرقية”، مبرزاً أن معلومات مماثلة “تهدف إلى إشعال الحرب بين الأشقاء الليبيين، وتوريط ليبيا في صراع إقليمي”.