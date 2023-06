معالجة عطل بخط ينقل الطاقة لمنظومة النهر الصناعي بالحقل الشرقي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، معالجة عطل فني في أحد خطوط نقل الطاقة لمنظومة آبار النهر الصناعي بالحقل الشرقي.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إنها تطمئن الجميع بأن التيار الكهربائي عاد إلى وضعه الطبيعي بمنظومة النهر قبل تأثر إمدادات المياه بهذا الخلل.

وكان جهاز النهر الصناعي قد أعلن قبل ذلك بساعات انقطاع التيار الكهربائي عن أكبر الحقول وخروج كامل الآبار ومحطة الضخ بالحقل الشرقي بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة عن الخدمة، قائلا إن هذه الأعطال سيترتب عليها انخفاض حاد بمعدلات الإنتاج اليومي.

المصدر: الشركة العامة للكهرباء + جهاز النهر الصناعي

