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الولايات المتحدة: هناك مستوى هائل من عدم الثقة بين المسؤولين الليبيين

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أكد المبعوث الأميركي الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه من الصعب إقناع السياسيين الليبيين بالموافقة على الانتخابات.

وأشار نورلاند في تصريحات تلفزيونية له إلى ما وصفه بالمستوى الهائل من عدم الثقة بين السياسيين الليبيين، وذلك بعد أسبوعين من لقاءات أجراها مع مسؤولين في العاصمة طرابلس حول مخرجات لجنة «6+6» وحشد الدعم للعملية الانتخابية والسياسية.

وقال المبعوث الأميركي إن الجهد الدبلوماسي لبلاده يركز على كيفية مساعدة الليبيين على التوصل إلى آلية لتوزيع عائدات النفط.

وأشار المبعوث الأميركي إلى الحاجة لإعادة توحيد المؤسسات السياسية الليبية، مؤكد على أن الانتخابات هي الحل.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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