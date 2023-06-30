الحداد يعلق على ماتردد حول قصف الطيران المسير لقاعدة عسكرية

نفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً الجمعة، أي ضلوع لها في ضربات بطائرات مسيرة على قاعدة تستخدمها مجموعة “فاغنر” الروسية، بحسب ما أفاد مصدر عسكري في المعسكر الشرقي في الدولة المنقسمة.

وقال المصدر العسكري الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن غارات بطائرات مسيرة “مجهولة المصدر” استهدفت مساء الخميس قاعدة الخروبة الجوية الواقعة على بعد 150 كيلومتراً جنوب شرقي بنغازي (شرق) حيث “تتواجد عناصر من مجموعة فاغنر”.

ونقلت صحيفة “العنوان” الليبية عن اللواء محمد الحداد رئيس أركان القوات المسلحة في غرب ليبيا قوله “لم تستهدف أي من أجهزتنا أي موقع في المنطقة الشرقية”.

وأضاف الحداد أن معلومات مماثلة “تهدف إلى إشعال الحرب بين الأشقاء الليبيين وتوريط ليبيا في صراع إقليمي”.

اتهامات

وفي المقابل، كانت مواقع إخبارية نسبت الهجوم إلى القوات المسلحة التابعة لحكومة طرابلس التي تشكك سلطات شرق ليبيا بشرعيتها.

ونقلت قناة “المسار” الخاصة عن وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية قولها اليوم الجمعة “استغربنا المعلومات عن الضربات التي نفذتها طائراتنا ضد قاعدة في شرق ليبيا”. وأضافت “نحترم وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2020”.

وكان قصف شنته طائرات مسيرة مجهولة، ليل الخميس – الجمعة، استهدف قاعدة جوية في شرق ليبيا ينتشر فيها عناصر من مجموعة “فاغنر” الروسية، من دون أن يُسفر عن خسائر بشرية، بحسب ما أعلن مصدر عسكري.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية، إن طائرات مسيرة “مجهولة قصفت قاعدة الخروبة الجوية (150 كيلومتراً جنوب شرقي بنغازي) حيث ينتشر عدد من قوات فاغنر” الروسية. ولم يتحدث المصدر عن سقوط قتلى.