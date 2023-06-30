| الجدل الليبي المستمر حول دور الأحزاب السياسية

– (ماري فتزجيرالد – معهد الشرق الأوسط): تصارع اللاعبون السياسيون الليبيون حول كيفية بناء ثقافة حزبية سياسية منذ أن أجرت البلاد أول انتخابات بعد القذافي في عام 2012. حيث تم حظر أي تنظيم سياسي، في عهد معمر القذافي. وأدت عقود من الدعاية التي قام بها النظام ضد حركات المعارضة المحظورة إلى جعل الليبيين ينظرون بشك إلى الجماعات والأحزاب السياسية.

عندما صاغ المجلس الوطني الانتقالي (NTC) إعلانًا دستوريًا خلال انتفاضة 2011 ضد القذافي، نص على إقامة نظا ديمقراطي يقوم على “التعددية السياسية والحزبية” ويضمن حرية تشكيل الأحزاب السياسية. وكان من المفترض أن يكون إعلان المجلس الوطني الانتقالي مؤقتًا فقط، ولكن في غياب دستور مناسب، فإنه يظل الدعامة القانونية لعملية الانتقال الليبية المضطربة.

جاءت التجربة الليبية الأولى للأحزاب السياسية مع التصويت على المؤتمر الوطني العام (GNC) في عام 2012، وأثناء صياغة قانون الانتخابات في ذلك العام، جادل البعض بأن النظام القائم على الفرد من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم القبلية والإقليمية بينما ادعى آخرون أن الحزب النظام القائم على النظام سوف يفضل الجماعات القائمة بالفعل مثل جماعة الإخوان المسلمين. تم انتخاب المؤتمر الوطني العام في نهاية المطاف بموجب نظام هجين شمل كلاً من القوائم الفردية والقوائم الحزبية، مع أداء أفضل للأحزاب غير الإسلامية في نهاية المطاف في قائمة الأحزاب. بعد ذلك بعامين، تم انتخاب مجلس النواب ليحل محل المؤتمر الوطني العام. كان لهذا الاقتراع اختلاف رئيسي واحد: كان يتعين على جميع المرشحين الترشح كمستقلين. كان هذا جزئيًا بسبب العداء المتزايد تجاه الأحزاب السياسية، وأدى الإحباط الشعبي من المؤتمر الوطني العام إلى إلقاء اللوم على الأحزاب السياسية في كثير من الأحيان بسبب عيوبه. تعرضت مقرات الأحزاب بشكل متكرر للهجوم خلال حياة المؤتمر الوطني العام، ومع ذلك، بعد ما يقرب من عقد من الزمان، يصر العديد من منتقدي مجلس النواب – الذي لا يزال قائمًا نظرًا لعدم إجراء انتخابات منذ عام 2014 – على أن الكثير من اختلاله ينبع من غياب الأحزاب السياسية.

وعلى مدى السنوات التسع الماضية، عملت الأحزاب الليبية كلاعبين في الظل في سياسات البلاد المتصدعة. وخلال الصراع الأهلي من 2014 إلى 2020، وكانت هناك دعوات متكررة لحظر الأحزاب السياسية تمامًا، وذلك مع تعمق الاستقطاب وبحث الناس عن كبش فداء للتغيير الذي خرج عن مساره في البلاد.

يبدو المشهد السياسي في ليبيا الآن مختلفًا تمامًا. العديد من التشكيلات الرئيسية التي ظهرت في عام 2012 إما إنه مزقها الاقتتال الداخلي أو أنها تلاشت. والجدير بالذكر أن المجموعتين المهيمنتين في انتخابات ذلك العام – حزب العدالة والبناء المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين ومنافسه الرئيسي، تحالف القوى الوطنية، شهدتا انقسامات. ومن بين هؤلاء الجدد على الساحة أحزاب مرتبطة بما يسمى “الخضر”، أي شخصيات النظام السابق والمتعاطفين معه، بالإضافة إلى المزيد من الأحزاب ذات التوجهات القبلية أو الإقليمية.

وكجزء من الجهود لإعادة الانتقال الديمقراطي في ليبيا إلى المسار الصحيح، تم تقديم نظام تسجيل أكثر صرامة للأحزاب السياسية في أوائل عام 2021، قبل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر ولكن تم تأجيلها. ويعتبر الفحص الدقيق أمرًا ضروريًا لمنع التزوير الانتخابي. ووفقًا للهيئة المشرفة على العملية، فقد تمت الموافقة منذ ذلك الحين على منح تراخيص لأكثر من 70 حزبا، ويقدر عدد الأحزاب التي لم يتم تسجيلها حتى الآن بأكثر من 100، وقد بدأت بعض الأحزاب، ولا سيما تلك التي تعود جذورها إلى انتخابات 2012، مثل حزب العدالة والبناء، بالإضافة إلى فروع تحالف القوى الوطنية، بدأت في التنظيم معًا وشكلت شبكات ومجموعات جامعة على مدار العامين الماضيين. وقد يؤدي هذا إلى اندماج الأحزاب قبل الاقتراع الوطني في المستقبل.

وهناك ثلاثة تيارات رئيسية آخذة في الظهور: الخضر والإسلاميون والقوميون. ولا يوجد في ليبيا انقسام سياسي علماني/ إسلامي محدد، لذلك غالبًا ما توصف الجماعات المعادية أو غير الإسلامية، أو كما تصف نفسها بأنها قومية، وهو مصطلح شامل يمكن أن يشمل عناصر أكثر ليبرالية بالإضافة إلى المحافظين الاجتماعيين والذين لا يوصفون بأنهم اسلاميون. ففي انتخابات عام 2012، كان هناك اختلاف بسيط بين برامج الأحزاب القومية وتلك الخاصة بالأحزاب الإسلامية الرئيسية. أيدت جميع الأحزاب الرئيسية فكرة أن الشريعة هي أساس التشريع، ومن غير المرجح أن يتغير هذا مع استعداد الأحزاب للانتخابات البرلمانية المستقبلية. وكانت البرامج الحزبية المفصلة نادرة في عام 2013، ولم يصدر سوى القليل منها منذ ذلك الحين.

يُعتقد أن تيار ” الخضر” يضم بالفعل أكثر من عشرة أحزاب، أبرزها حزب الحركة الوطنية، بقيادة وزير حكومة القذافي السابق مصطفى الزايدي. ويقول أحد قادة الحزب من المعسكر القومي: “هذا أمر مثير للسخرية عندما تأخذ في الاعتبار معارضة نظام القذافي الأيديولوجي لفكرة الأحزاب السياسية”. ويعتقد بعض المراقبين أن التيار القومي سيكون الخاسر الأكبر إذا اكتسبت أحزاب الخضر السياسية الزخم.

ومنذ عام 2020 ، يثير تطور حركات الاحتجاج التي يقودها الشباب ضد الوضع الراهن التساؤل حول ما إذا كانت الأحزاب السياسية الجديدة قد تنبثق من جيل أصغر، وهي التي تشكلت من خلال تجارب مختلفة للغاية في ليبيا ما بعد القذافي. في حين أن هذه الحركات الشبابية لم تندمج بعد في قوة موحدة، فإن ما يتشاركون فيه هو الإحباط من النخبة السياسية الأقدم التي تعتبرها فاسدة وبعيدة عن الواقع. وفي السنوات الأخيرة، سعت الأحزاب الأكثر رسوخًا إلى الانخراط بشكل أكبر مع الشباب والنساء. وبالنظر إلى المحافظة الاجتماعية social conservatism الواسعة للمجتمع الليبي، قلة يعتقدون أن المشهد السياسي للبلاد سيشمل حزبًا علمانيًا أو ليبراليًا واضحا في وقت قريب.

عبر قادة الأحزاب من مختلف الطيف السياسي الليبي عن امتعاضهم من أنهم غالبًا ما يتم تجاهلهم في الجهود الدبلوماسية لحل المأزق الحالي ودفع البلاد نحو انتخابات جديدة. وفي حقيقة الأم، اعتبر بعض الدبلوماسيين، هذه الأحزاب، غير ذات صلة إلى حد كبير بالصراعات على السلطة التي أدت إلى الصراع الأهلي (2014-2020)، والذي لازال قائما حتى اليوم. وفي أوائل مارس، وقع 52 حزبا سياسيا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يشكو فيها من أن خريطة الطريق الجديدة لمبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي لم تشملهم. وأوضحت الرسالة أنه: “بموجب الإطار الدستوري والقانوني، تشكل الأحزاب حجر الزاوية، ولها دور حيوي في العملية السياسية”. و “الأنظمة الديمقراطية تقوم على التعددية السياسية والحزبية.” وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، التقى باثيلي بممثلين عن 21 حزبا سياسيا، وواصل فريقه المشاركة منذ ذلك الحين. ليس من المستغرب أن الأحزاب السياسية تضغط من أجل قوانين انتخابية مستقبلية لتشمل قائمة حزبية كبيرة. وقال لي أحد قادة الأحزاب: “بدون أحزاب، يبدو الأمر أشبه بمحاولة الحصول على دوري أبطال أوروبا بدون أي أندية كرة قدم”. وأضاف أنه “لا يمكنك تحقيق الاستقرار في السياسة الليبية بدون أحزاب”.

وتم تكليف اللجنة المشتركة 6 + 6، والمؤلفة من ستة ممثلين من مجلس النواب وستة من المجلس الأعلى للدولة (الذي يتألف من أعضاء سابقين في المؤتمر الوطني العام)، بصياغة قوانين لتنظيم الانتخابات التي يريد باثيلي أن تعقد في وقت لاحق من هذا العام. وقرروا تخصيص ما يزيد قليلاً عن 50٪ من المقاعد في البرلمان المقبل لقائمة حزبية. ويقول الليبيون الذين يعتقدون أن الأحزاب هي المفتاح لترسيخ ثقافة سياسية أقل خللًا وأكثر استدامة، يجب على “اللاعبين الدوليين” أن يبذلوا المزيد من الجهد لدعم فكرة القوائم الحزبية. لكن يتعين على الأحزاب السياسية الليبية نفسها أن تنضج وأن تفكر فيما إذا كانت تمثل المصالح طويلة المدى لشرائح واسعة من السكان أو مصالح أضيق. ويقول أحد الأشخاص الدوليين: “ليس هناك رؤية أكثر وراء ما هو موجود في الواقع الآن”.

وعلى الرغم من توسلات باتيلي، يعتقد قليل من الليبيين أن الانتخابات ستجرى هذا العام، أو حتى العام المقبل. وفي غضون ذلك، ستستمر الأحزاب السياسية الليبية في الاصرار على قضيتها. وهناك مؤشرات، بما في ذلك الملاحظات من نشطاء الأحزاب وكذلك الاقتراع العام، على أن المواقف تجاه الأحزاب تتغير وأن معظم الليبيين يقبلون أن يكون لها دور تلعبه في الحياة السياسية للبلاد، وأي الأحزاب تكون على مستوى التحدي هو سؤال آخر. ولا تزال تجربة ليبيا مع الديمقراطية صغيرة وهشة، ولا يزال أمام أحزابها السياسية طريق طويل لتقطعه.

(ماري فيتزجيرالد باحثة ومستشارة متخصصة في المنطقة الأورومتوسطية مع التركيز بشكل خاص على ليبيا. وهي باحثة غير مقيمة في برنامج شمال إفريقيا والساحل)

معهد الشرق الأوسط

*ترجمة/ د. محمد المبروك ()